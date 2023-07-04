«Рубин» объявил о покупке защитника «Партизана» Вуячича

«Рубин» объявил о покупке защитника «Партизана» Игора Вуячича.

28-летний черногорец подписал контракт с казанским клубом до конца июня 2026 года и будет выступать за команду под 15-м номером.

Сумма сделки не уточняется. По данным портала Transfermarkt.com, «Рубин» заплатил за футболиста 1 миллион евро.

Вуячич выступал за «Партизан» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 защитник забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за сербскую команду во всех турнирах.