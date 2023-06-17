В «Ахмате» подтвердили возвращение Карапузова в «Динамо»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника «Динамо» Владислава Карапузова.

«Карапузов возвращается в расположение своего клуба и начнет подготовку с «Динамо». Что будет дальше, покажет время и новый тренер. Этот вопрос лучше адресовать «Динамо», оставят его или нет. Решение примет их новый главный тренер. А если его не оставят, тогда, естественно, возможны разные варианты», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил о возвращении Карапузова в «Динамо» к первому сбору команды.

В прошедшем сезоне Карапузов провел 23 матча за «Ахмат» на правах аренды, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Соглашение 23-летнего футболиста с «Динамо» рассчитано до июня 2025 года.