«Зенит» объявил о трансфере Коваленко

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Зените», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

19-летний хавбек подписал с петербуржцами контракт до 2028 года. Сегодня он провел первую тренировку с командой.

«Сочи» летом 2022 года выкупил Коваленко у «Крыльев», но сразу отдал в обратную аренду на сезон, поэтому полузащитник не провел ни одного матча за сочинцев.

В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.