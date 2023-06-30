«Зенит» объявил о трансфере Коваленко
Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Зените», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
19-летний хавбек подписал с петербуржцами контракт до 2028 года. Сегодня он провел первую тренировку с командой.
«Сочи» летом 2022 года выкупил Коваленко у «Крыльев», но сразу отдал в обратную аренду на сезон, поэтому полузащитник не провел ни одного матча за сочинцев.
В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Источник: https://t.me/fczenit/12527
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