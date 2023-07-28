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Сегодня, 09:50

Агент Ренана заявил об отсутствии официального предложения «Монако»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Робер Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана ответил на вопрос об интересе к футболисту со стороны «Монако».

«Официального предложения не было. Только запросы из нескольких клубов», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее журналист Жорже Никола сообщал, что клуб чемпионата Франции предлагает «Зениту» за 19-летнего бразильца 25 миллионов евро.

Ренан перешел в «Зенит» в январе этого года. Он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс». С того момента защитник провел 11 матчей за сине-бело-голубых. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

ФК Зенит
ФК Монако
Роберт Ренан
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
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 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
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