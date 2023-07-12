Далер Кузяев стал футболистом французского «Гавра»
Французский «Гавр» объявил о заключении контракта с полузащитником Далером Кузяевым.
Россиянин подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.
Предыдущей командой Кузяева был «Зенит», хавбек выступал за сине-бело-голубых с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 35 матчах во всех турнирах.
В июне 2023 года Кузяев стал свободным агентом.
«Гавр» в сезоне-2022/23 занял первое место в лиге 2 и поднялся в лигу 1 — сильнейший дивизион чемпионата Франции.
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17
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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