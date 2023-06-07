24-летний вратарь Мамин вернулся в «Урал» после трехлетней аренды в «КАМАЗе»

Вратарь Алексей Мамин вернулся в состав «Урала» после трехлетней аренды в «КАМАЗе», сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

В этом сезоне первой лиги 24-летний голкипер провел 32 матча, 12 из которых сыграл на ноль. Всего за «КАМАЗ» Мамин провел 78 матчей, в 28 из них отстояв на ноль.

Его контракт с «Уралом» действует до 30 июня 2023 года.