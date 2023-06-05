«Урал» объявил об уходе хавбека Коновалова

Полузащитник «Урала» Игорь Коновалов, арендованный у «Рубина», возвращается в казанскую команду, сообщает пресс-служба екатеринбуржского клуба.

«Полузащитник был арендован нашим клубом у казанского «Рубина» летом 2022 года. Игорь успел провести шесть матчей за нашу команду в РПЛ в начале сезона, после чего получил тяжелейшую травму и был прооперирован. К сожалению, восстановиться в течение сезона ему не удалось. Благодарим Игоря за работу и искренне желаем скорейшего выздоровления и возвращения на поле!» — сказано в заявлении «Урала».

В прошедшем сезоне 26-летний хавбек провел 6 матчей за «Урал» и не отметился результативными действиями. Его клуб занял по итогам сезона 11-е место в РПЛ, набрав 36 очков за 30 туров.