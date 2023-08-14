«Рубин» подписал хорватского форварда Чавару и отдал в аренду в «СКА-Хабаровск»

«Рубин» объявил о подписании контракта с хорватским нападающим Марко Чаварой, сообщает пресс-служба казанцев. Нынешний сезон форвард проведет в «СКА-Хабаровск» на правах аренды.

20-летний Чавара перешел в «Рубин» на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Чавара играл за словенский «Алюминий», провел 15 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает хорвата в 50 тысяч евро.