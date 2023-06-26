Михаил Смирнов завершает карьеру и войдет в тренерский штаб «Факела»

Защитник «Факела» Михаил Смирнов завершает карьеру футболиста и становится членом тренерского штаба воронежцев, сообщает пресс-служба клуба.

33-летний футболист выступал за «Факел» с 2019 года. До этого он играл за «Кубань», «Сибирь», «Тосно», «Амкар» и «Нефтехимик».

В прошедшем сезоне Смирнов провел 5 матчей за «Факел» во всех турнирах. В последний раз он выходил на поле в октябре 2022 года.