«Оренбург» выкупил у «Спартака» нападающего Оганесяна

«Оренбург» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с нападающим Степаном Оганесяном. Красно-белые также подтвердили переход 21-летнего российского футболиста.

Оганесян перешел в «Оренбург» летом 2022 года на правах аренды из «Спартака». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

В сезоне-2022/23 Оганесян провел 20 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Оренбург» по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял седьмое место, набрав 46 очков.