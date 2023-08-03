Младен Кашчелан вошел в тренерский штаб «Пари НН»

Младен Кашчелан вошел в тренерский штаб «Пари НН», сообщает пресс-служба клуба.

Этим летом 40-летний Кашчелан завершил игровую карьеру. Ранее в России он играл за «Арсенал», «Тосно», «Тамбов» и «Балтику». Он четырежды выходил со своими командами в РПЛ.

В ноябре 2022 года Кашчелан получил российское гражданство.