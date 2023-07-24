Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

Идеальный трансфер. Но «Зениту» будет сложно найти замену Малкому

«Зенит» продаст Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Малком.
Фото ФК «Зенит»
РПЛ потеряла своего лучшего игрока.

Малком все-таки уезжает. И от этого немного грустно. Российский футбол теряет своего лучшего игрока, мы снимаем постер с главной витрины РПЛ. Кто теперь на ней? Промес? Барриос? Вывеска в любом случае станет менее яркой.

Но в бразильца никто не бросит камень — расстаемся по-доброму, желаем удачи в дальнейшей карьере. Это получился практически идеальный трансфер.

Хотя скажи кто-то подобное в начале питерского этапа карьеры Малкома — засмеяли бы. Тогда только и разговоров было, что «Зенит» выкинул 40 миллионов евро в трубу. И дай бог, если когда-нибудь отобьет хотя бы половину.

Малком. «Зенит» близок к рекордной продаже в истории РПЛ. Клуб из Саудовской Аравии дает фантастические деньги за Малкома

Дублер Месси? Кажется, кого-то развели на хорошие деньги под этим сладким соусом. Так многим казалось, когда бразилец все-таки выходил из лазарета и пытался что-то придумать на поле. Получалось натужно.

Четыре гола в РПЛ в дебютном сезоне, три — в следующем. Сейчас даже не верится, что форвард мог быть таким «скромным». Но Малком играл все лучше и лучше (бомбардирский показатель прошедшего сезона — 23 гола), да и за пределами поля вел себя образцово. Мы этого точно не скажем после отъезда Вендела, а вот новичок «Аль-Хиляля» был всегда улыбчив, контактен, а также максимально лоялен к «Зениту» и России. Не хандрил, не стонал — профессионально делал свое дело.

Заслужив отличной игрой дебют в сборной Бразилии нынешним летом. Уверен, что питерцам это было особенно приятно, как когда-то гордились динамовские руководители тем, что Данни стал игроком национальной команды Португалии именно в их клубе, еще до переезда в город на Неве.

Малком. Малком — самая дорогая продажа в истории РПЛ. Он побил рекорд Халка

Малком не только сам здорово играл, но параллельно еще и выступал в роли магнита для своих соотечественников. Наверняка многие из них ехали в «Зенит», имея рекомендации от экс-барселонца. А про Клаудиньо это известно доподлинно.

А когда пришло время уходить, то питерцы получили максимальную прибыль. 60 миллионов евро — даже Халка в Китай продавали дешевле. Можно не сомневаться, что это продажа на пике — 26-летнего нападающего вряд ли когда-то еще оценили бы в такую сумму.

Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Да, РПЛ прилично осиротела с отъездом Малкома. Но «Зенит» получил огромные деньги. И будем надеяться, что распорядится ими грамотно, а наш футбол получит еще какую-нибудь яркую звезду.

Уже интересно, кто сменит бразильца в команде Сергея Семака.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
39
317
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» продажей Малкома установит рекорд РПЛ
Признание чемпионки. Чему учит интервью Загитовой
Тело пропавшей 16-летней девушки нашли в лесу в Красноярском крае
Сбивший девушку в Москве водитель Maserati рассказал об отказавших тормозах
Командующий «Ленинградским полком» погиб в зоне спецоперации
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Самые дорогие продажи клубов РПЛ: топ 10 в истории чемпионата России
РПЛ, таблица трансферов: «Зенит» продает Малкома, Захарян может отправиться в Италию
В «Зените» подтвердили продажу Малкома «Аль-Хилялю» за рекордные для России 60 миллионов евро
Личка — о будущем Захаряна в «Динамо»: «Сегодня — одна команда, в другой день — другая»
В «Фейноорде» допустили возможность трансфера Захаряна
«Динамо»: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» в огне, ЦСКА посыпался, «Локо» чудом избежал провала. Кто остановит «Зенит» без Малкома?

Красно-белый валидол: «Спартак» сыграл красиво, но ненадежно. Рабинер — о победе над «Оренбургом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости