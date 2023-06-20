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Сегодня, 15:22

«Факел» объявил об уходе голкипера Городового

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь Алексей Городовой покидает «Факел» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба воронежской команды.

«Леша, спасибо за все, что ты сделал для клуба. За самоотверженную игру весной-2022, которая увенчалась историческим сейвом в Калининграде. За профессионализм, открытость, доброе отношение к болельщикам. Ты — часть истории «Факела!» — написано в заявлении команды.

29-летний голкипер выступал за «Факел» с января 2022 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл 11 матчей во всех турнирах, пропустив 23 гола.

Источник: ФК «Факел»
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Зенит – Факел
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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П
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Александр Соболев

Спартак

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