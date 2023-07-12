«Балтика» подписала бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Энрикеса
«Балтика» объявила о подписании контракта с нападающим Анхело Энрикесом.
Трудовое соглашение заключено сроком на два года.
29-летний футболист перешел в российский клуб в статусе свободного агента. Последней его командой был польский «Медзь», за который он сыграл 29 матчей в сезоне-2022/23, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
Энрикес — чемпион Чили и Хорватии, обладатель Кубка Англии, победитель Кубка Южной Америки. Выступал за клубы «Универсидад де Чили», «Манчестер Юнайтед», «Уиган», «Сарагос», загребское «Динамо», «Атлас» и «Форталеза».
Вместе со сборной Чили в 2015 году форвард стал обладателем Кубка Южной Америки. В его активе 14 матчей за главную команду своей страны.
Источник: https://t.me/fc_baltika/9504
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9
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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