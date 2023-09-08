Сорокин перешел из «Краснодара» в «Рубин»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин стал игроком «Рубина», сообщает пресс-служба команды.

Клубы согласовали все детали трансфера. В казанском клубе он будет играть под номером 80.

27-летний защитник провел за «Краснодар» 67 матчей и отдал 3 результативные передачи.

За «Рубин» Сорокин дебютировал в 2014 году. Он сыграл за казанский клуб 46 матчей и забил 6 голов.