«Зенит» арендовал защитника Черного из «Химок»

Защитник «Химок» Артур Черный арендован «Зенитом», сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.

Соглашение с 22-летним россиянином рассчитано до конца 2023 года.

В минувшем сезоне Черный провел 15 матчей за основную команду «Химок» и пять игр за молодежку. В сезоне-2023/24 защитник сыграл во встрече с «Тюменью».