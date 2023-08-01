Защитник «Зенита» Адамов перешел в «Оренбург» на правах аренды

Защитник «Зенита» Арсен Адамов продолжит сезон в «Оренбурге», сообщает пресс-служба питерской команды.

Футбольные клубы «Зенит» и «Оренбург» достигли соглашения о переходе защитника на правах аренды до конца кампании-2023/24.

«Сине-бело-голубые желают Арсену Адамову удачи и успешного продолжения сезона!» — написано в заявлении команды.

Адамов выступает за «Зенит» с января 2022 года. В минувшем сезоне он провел 9 матчей в РПЛ и отметился двумя результативными действиями. Контракт Адамова рассчитан до лета 2026 года.