«Урал» объявил о подписании Тимура Аюпова

Полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов подписал контракт с «Уралом», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Контракт с 29-летним игроком рассчитан на два года.

В минувшем сезоне Аюпов провел 23 матча в РПЛ, в которых забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1 миллион евро.