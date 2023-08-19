Захарян подписал контракт с «Реал Сосьедад» до 2029 года

«Реал Сосьедад» объявил о подписании полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

С 20-летним российским игроком заключен контракт до конца сезона-2028/29.

Ранее сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы.

Полузащитник выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.