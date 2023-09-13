Полузащитник ЦСКА Ушаков перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков перешел в «Крылья Советов».

Самарцы арендовали 20-летнего россиянина у армейцев до конца сезона-2023/24. При этом у «Крыльев Советов» будет право выкупа футболиста.

«Мы давно следим за Егором и рады, что смогли договориться по его переходу в нашу команду. Это молодой и талантливый игрок. Он доказал еще во время сборов, что ему подходит тот футбол, в который играют «Крылья». Ушаков способен сыграть на любой позиции в атаке — это важный момент. Мы верим в то, что Егор принесет много пользы «Крыльям Советов», — приводит слова спортивного директора клуба Сергея Корниленко пресс-служба самарцев.

Ушаков — воспитанник «Торпедо». Он перешел в ЦСКА в 2020 году, провел за основную команду красно-синих 13 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.