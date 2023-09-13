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Сегодня, 17:16

Полузащитник ЦСКА Ушаков перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков перешел в «Крылья Советов».

Самарцы арендовали 20-летнего россиянина у армейцев до конца сезона-2023/24. При этом у «Крыльев Советов» будет право выкупа футболиста.

«Мы давно следим за Егором и рады, что смогли договориться по его переходу в нашу команду. Это молодой и талантливый игрок. Он доказал еще во время сборов, что ему подходит тот футбол, в который играют «Крылья». Ушаков способен сыграть на любой позиции в атаке — это важный момент. Мы верим в то, что Егор принесет много пользы «Крыльям Советов», — приводит слова спортивного директора клуба Сергея Корниленко пресс-служба самарцев.

Ушаков — воспитанник «Торпедо». Он перешел в ЦСКА в 2020 году, провел за основную команду красно-синих 13 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Telegram-канал «Крыльев Советов»
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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Борис Ротенберг оценил результаты «Сочи» в текущем сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
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Оренбург

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Ахмат

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