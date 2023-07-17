«Ростов» объявил о подписании контракта с воспитанником «Зенита» Ильей Ваханией
Бывший защитник «Зенита» Илья Вахания продолжит карьеру в «Ростове», сообщает пресс-служба ростовчан.
Ранее 22-летний игрок был в команде на просмотре.
Вахания — воспитанник «Зенита». Он провел 60 матчей за вторую команду сине-бело-голубых, забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач. Он ни разу не выходил на поле за основную команде петербуржцев.
Источник: https://t.me/fcrostov_official/14414
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|ЦСКА
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|Спартак
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4
|Ростов
|0
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
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|0
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|0-0
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|Урал
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|0
|0-0
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|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
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16
|Балтика
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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