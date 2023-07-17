«Ростов» объявил о подписании контракта с воспитанником «Зенита» Ильей Ваханией

Бывший защитник «Зенита» Илья Вахания продолжит карьеру в «Ростове», сообщает пресс-служба ростовчан.

Ранее 22-летний игрок был в команде на просмотре.

Вахания — воспитанник «Зенита». Он провел 60 матчей за вторую команду сине-бело-голубых, забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач. Он ни разу не выходил на поле за основную команде петербуржцев.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице