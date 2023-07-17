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Сегодня, 13:49

«Ростов» объявил о подписании контракта с воспитанником «Зенита» Ильей Ваханией

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Илья Вахания продолжит карьеру в «Ростове», сообщает пресс-служба ростовчан.

Ранее 22-летний игрок был в команде на просмотре.

Вахания — воспитанник «Зенита». Он провел 60 матчей за вторую команду сине-бело-голубых, забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач. Он ни разу не выходил на поле за основную команде петербуржцев.

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Источник: https://t.me/fcrostov_official/14414
Футбол
ФК Ростов
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
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10
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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15
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21.07 19:00
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 - : -
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 - : -
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