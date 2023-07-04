Защитник Кармаев и вратарь Цуцулаев перешли из «Ахмата» в «Чайку»
Защитник Никита Кармаев и вратарь Магомед-Дени Цуцулаев перешли из «Ахмата» в «Чайку».
Как сообщает пресс-служба клуба, Кармаев продолжит карьеру в «Чайке» на постоянной основе, а Цуцулаев отдан в аренду до конца сезона-2023/24.
22-летний Кармаев в минувшем сезоне играл за «Ротор». На его счету 25 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи.
19-летний Цуцулаев в сезоне МФЛ-2022/23 сыграл за грозненский клуб 20 матчей, пропустил 20 голов и 9 встреч отстоял на ноль.
Источник: https://t.me/akhmatgrozny/3727
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