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Защитник Кармаев и вратарь Цуцулаев перешли из «Ахмата» в «Чайку»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Никита Кармаев и вратарь Магомед-Дени Цуцулаев перешли из «Ахмата» в «Чайку».

Как сообщает пресс-служба клуба, Кармаев продолжит карьеру в «Чайке» на постоянной основе, а Цуцулаев отдан в аренду до конца сезона-2023/24.

22-летний Кармаев в минувшем сезоне играл за «Ротор». На его счету 25 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи.

19-летний Цуцулаев в сезоне МФЛ-2022/23 сыграл за грозненский клуб 20 матчей, пропустил 20 голов и 9 встреч отстоял на ноль.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny/3727
ФК Ахмат
ФК Чайка (Песчанокопское)
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