Фольмер покинул «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.
«Мы благодарим Кирилла за время, проведенное в «Ростове», а также желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», — говорится в сообщении клуба.
23-летний россиянин выступал за «Ростов» с февраля 2021 года. На его счету в общей сложности 23 матча за ростовчан, в которых он отметился двумя результативными передачами.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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9
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10
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11
|Урал
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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