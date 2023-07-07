Фольмер покинул «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы благодарим Кирилла за время, проведенное в «Ростове», а также желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», — говорится в сообщении клуба.

23-летний россиянин выступал за «Ростов» с февраля 2021 года. На его счету в общей сложности 23 матча за ростовчан, в которых он отметился двумя результативными передачами.