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Сегодня, 17:37

Личка — о будущем Захаряна в «Динамо»: «Сегодня — одна команда, в другой день — другая»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о будущем полузащитника Арсена Захаряна в московской команде.

— Вы готовы отпустить Захаряна?

— Я, как тренер, нет. Но понятно, что в плане развития карьеры молодого игрока желаю ему наилучшего.

— Насколько вероятно, что он покинет «Динамо»?

— Тяжело сказать. Сегодня — одна команда, в другой день — другая. Если придет официальное предложение, то это будут решать другие люди. Мне каждый день что-то говорят — то про «Галатасарай», то про другие команды. Я видел в новостях «Галатасарай». Поэтому я на следующий день начал шутить с Захой. Арсен — один из больших талантов российского футбола. В плане его развития будет отлично сделать шаг в Европу. Это отличный шанс развивать карьеру. Конечно, как тренер, я хочу оставить его в своей команде.

— Вы в курсе об официальных предложения по Захаряну?

— Нет.

— Вы достаточно легко говорите о возможном уходе Захаряна.

— Надо всегда на все смотреть позитивно. Моя работа — это сделать хорошего футболиста. Пробовать дать шанс молодым игрокам. Надо всегда искать позитив. Это футбол, это жизнь. Когда ты работаешь в маленьком клубе и у тебя сверкнул игрок, то его сразу же заберет команда посильнее. Я уже привык.

В воскресенье, 23 июля, Sport24 сообщил, что «Динамо» ведет переговоры с «Лацио» о переходе Захаряна. Говорилось, что сделка близка к завершению.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами. 20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
Марцел Личка
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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Динамо – Краснодар
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22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Сочи – Балтика
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Пари Нижний Новгород

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