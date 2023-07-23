Личка — о будущем Захаряна в «Динамо»: «Сегодня — одна команда, в другой день — другая»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о будущем полузащитника Арсена Захаряна в московской команде.
— Вы готовы отпустить Захаряна?
— Я, как тренер, нет. Но понятно, что в плане развития карьеры молодого игрока желаю ему наилучшего.
— Насколько вероятно, что он покинет «Динамо»?
— Тяжело сказать. Сегодня — одна команда, в другой день — другая. Если придет официальное предложение, то это будут решать другие люди. Мне каждый день что-то говорят — то про «Галатасарай», то про другие команды. Я видел в новостях «Галатасарай». Поэтому я на следующий день начал шутить с Захой. Арсен — один из больших талантов российского футбола. В плане его развития будет отлично сделать шаг в Европу. Это отличный шанс развивать карьеру. Конечно, как тренер, я хочу оставить его в своей команде.
— Вы в курсе об официальных предложения по Захаряну?
— Нет.
— Вы достаточно легко говорите о возможном уходе Захаряна.
— Надо всегда на все смотреть позитивно. Моя работа — это сделать хорошего футболиста. Пробовать дать шанс молодым игрокам. Надо всегда искать позитив. Это футбол, это жизнь. Когда ты работаешь в маленьком клубе и у тебя сверкнул игрок, то его сразу же заберет команда посильнее. Я уже привык.
В воскресенье, 23 июля, Sport24 сообщил, что «Динамо» ведет переговоры с «Лацио» о переходе Захаряна. Говорилось, что сделка близка к завершению.
Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами. 20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|
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Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
|
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
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Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1