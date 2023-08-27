Карраскаль подписал с «Динамо» контракт до лета 2027 года
«Динамо» и ЦСКА договорились о трансфере полузащитника Хорхе Карраскаля.
25-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.
Карраскаль играл за армейцев с февраля 2022 года. В 47 матчах за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
Источник: ФК Динамо
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