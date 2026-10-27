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«Матч ТВ» сделал заявление о задержке трансляции игры ЦСКА — «Спартак»

Никита Давыдов
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Матч ТВ» назвал причиной задержки начала матча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:0) 25 октября технический сбой в системе электроснабжения стадиона, говорится в заявлении телеканала.

Игра должна была начаться в 16:00 по московскому времени. Старт задержался на 15 минут из-за проблем с трансляцией.

«Из-за резкого внешнего скачка электроснабжения в 15:45 на стадионе из строя был выведен коммутационный электрический узел, что привело к оплавлению вводного кабеля («фишки») и риску его возгорания.

За рекордно короткое время наши специалисты совместно с коллегами с «ВЭБ Арены» смогли возобновить работу оборудования, устранив возможность возникновения огня, и, по сути, заново организовали подключение к другому источнику электроэнергии, чтобы трансляция состоялась.

Сделаем все возможное со своей стороны, чтобы данная проблема не повторилась», — говорится в сообщении «Матч ТВ».

ЦСКА победил «Спартак» в 12-м туре РПЛ — 2:0.

После 12 туров армейцы с 25 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (23 очка) идет пятым.

Кадр дерби ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;Москве 25&nbsp;октября.Где дерби? Начало матча ЦСКА — «Спартак» перенесли из-за проблем с трансляцией

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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