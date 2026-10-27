«Матч ТВ» сделал заявление о задержке трансляции игры ЦСКА — «Спартак»

«Матч ТВ» назвал причиной задержки начала матча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:0) 25 октября технический сбой в системе электроснабжения стадиона, говорится в заявлении телеканала.

Игра должна была начаться в 16:00 по московскому времени. Старт задержался на 15 минут из-за проблем с трансляцией.

«Из-за резкого внешнего скачка электроснабжения в 15:45 на стадионе из строя был выведен коммутационный электрический узел, что привело к оплавлению вводного кабеля («фишки») и риску его возгорания.

За рекордно короткое время наши специалисты совместно с коллегами с «ВЭБ Арены» смогли возобновить работу оборудования, устранив возможность возникновения огня, и, по сути, заново организовали подключение к другому источнику электроэнергии, чтобы трансляция состоялась.

Сделаем все возможное со своей стороны, чтобы данная проблема не повторилась», — говорится в сообщении «Матч ТВ».

ЦСКА победил «Спартак» в 12-м туре РПЛ — 2:0.

После 12 туров армейцы с 25 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (23 очка) идет пятым.