Климов покинул тренерский штаб «Факела»

Российский специалист Валерий Климов покинул тренерский штаб «Факела», сообщается на официальном сайте клуба.

«Спасибо за все, Валерий Александрович! Наш клуб во второй раз в истории сохранил место в элитном дивизионе российского клуба — ваш вклад в этот успех очень велик», — говорится в сообщении.

49-летний тренер работал в «Факеле» с 2022 года. Команда по итогам стыковых матчей сохранила прописку в РПЛ.