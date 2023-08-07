«Спартак» объявил о переходе защитника «Олимпиакоса» Рябчука

Защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук стал игроком «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых.

25-летний молдаванин подписал контракт до 2026 года. Он будет играть за московский клуб под 2-м номером.

Рябчук выступал за «Олимпиакос» с 2021 года. Он провел за греческий клуб 120 матчей, забил 3 мяча и сделал 10 результативных передач.