Источник: нападающий Гонгадзе покинул «Факел»

Нападающий «Факела» Георгий Гогнадзе покинул воронежский клуб по истечении контракта, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По информации источника, руководство команды решило не продлевать соглашение с нападающим.

Гогнадзе выступет за команду с лета 2022 года. Ранее он играл за «СКА-Хабаровск», «Торпедо», «СКА-Ростов» и другие клубы России.

По итогам минувшего сезона 27-летний форвард сыграл 36 матчей за «Факел», забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.