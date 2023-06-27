Источник: нападающий Гонгадзе покинул «Факел»
Нападающий «Факела» Георгий Гогнадзе покинул воронежский клуб по истечении контракта, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.
По информации источника, руководство команды решило не продлевать соглашение с нападающим.
Гогнадзе выступет за команду с лета 2022 года. Ранее он играл за «СКА-Хабаровск», «Торпедо», «СКА-Ростов» и другие клубы России.
По итогам минувшего сезона 27-летний форвард сыграл 36 матчей за «Факел», забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
Источник: https://t.me/karpinside/28447
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