В «Оренбурге» заявили о подписании контракта с Мансильей

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» заявил, что клуб выкупил аргентинского нападающего Брайана Мансилью у «Расинга».

«Контракт подписали. Срок- три года», — сказал Еремякин «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний аргентинец сыграл 23 матча в составе «Оренбурга», забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

«Оренбург» арендовал 26-летнего аргентинца летом прошлого года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач.