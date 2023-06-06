«Урал» объявил об уходе защитника Быковского

«Урал» объявил об уходе защитника команды Ильи Быковского.

Футболист является воспитанником академии «Спартака», он выступал за екатеринбуржский клуб с 2020 года.

22-летний россиянин в текущем сезоне сыграл 10 матчей за «Урал», забив один гол.

Его команда по итогам сезона заняла 11-е место с 36 очками.