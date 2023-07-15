Экс-вратарь «Торпедо» Ботнарь перешел в «Пари НН»

Вратарь Виталий Ботнарь подписал контракт с «Пари НН», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним вратарь с российским и молдавским гражданствами рассчитано на три года. Он будет выступать под 51-м номером.

В сезоне-2022/23 Ботнарь сыграл 4 матча за «Торпедо» в РПЛ, пропустив 7 мячей.