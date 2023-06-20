Генеральным директором «Спартака» стал Олег Малышев

«Спартак» на официальном сайте объявил о назначении Олега Малышева на пост генерального директора клуба.

Евгений Мележиков, который занимал должность гендиректора красно-белых с 2021 года, покинул «Спартак» по соглашению сторон.

Малышев входит в совет директоров московского клуба. До «Спартака» он занимал руководящие посты в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира.

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками.