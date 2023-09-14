ЦСКА отдал защитника Носкова в аренду ульяновской «Волге»
ЦСКА объявил о переходе защитника Егора Носкова в ульяновскую «Волгу».
20-летний футболист проведет в команде сезон-2023/24 на правах аренды.
При этом перед уходом защитник подписал новый контракт с армейцами, который будет действовать до конца июня 2026 года.
Носков перешел в ЦСКА из «Торпедо» в декабре 2020 года. Игрок провел за основную команду красно-синих 7 матчей и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Telegram-канал ЦСКА
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