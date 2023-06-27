«Клермон» выкупил у «Спартака» трансфер Кофрие
«Спартак» и «Клермон» согласовали условия перехода защитника Максимилиано Кофрие во французский клуб, сообщает пресс-служба московской команды.
Ранее 26-летний бельгиец играл в составе «Клермона» на правах аренды.
«Желаем Максу успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении.
В «Спартаке» футболист играл с сентября 2021 года и провел 26 матчей. Вместе с командой он занял первое место в группе Лиги Европы и выиграл Кубок России.
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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