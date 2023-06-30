«Факел» объявил о переходе 21-летнего хавбека Царукяна в «Аланию»
«Факел» объявил о переходе полузащитника Валерия Царукяна в «Аланию».
21-летний россиянин прошлый сезон провел в аренде в «Волгаре». В 31 матче он забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
Его контракт с воронежцами истекал летом 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Нефтехимик
|34
|12
|11
|11
|34-33
|47
|
7
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
8
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
9
|Акрон
|34
|10
|16
|8
|38-36
|46
|
10
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
11
|КАМАЗ
|34
|11
|11
|12
|35-36
|44
|
12
|Волгарь
|34
|11
|11
|12
|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12
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