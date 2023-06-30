«Факел» объявил о переходе 21-летнего хавбека Царукяна в «Аланию»

«Факел» объявил о переходе полузащитника Валерия Царукяна в «Аланию».

21-летний россиянин прошлый сезон провел в аренде в «Волгаре». В 31 матче он забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

Его контракт с воронежцами истекал летом 2024 года.