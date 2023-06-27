«Рубин» объявил об уходе защитника Попова

Защитник «Рубина» Артем Попов покинул казанскую команду, сообщает пресс-служба казанцев.

Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Артем!» — написано в сообщении команды.

Попов выступал за «Рубин» с лета 2022 года. Всего он провел 18 матчей и сделал три результативные передачи.