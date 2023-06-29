Перед началом тренировки Абаскаль представил новых членов своего штаба

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль перед началом тренировки представил новых членов своего штаба. В команде будут работать: тренер вратарей Юрий Шишкин и главный аналитик Андер Карбахо.

Также работу в клубе продолжат тренер по реабилитации Амадор Санчес и физиотерапевт Карлос Бартоломе.

60-летний Шишкин в прошлом выступал на позиции голкипера в Бразилии и Южной Корее. Ранее он был тренером вратарей в различных клубах, включая «Сатурн», «Крылья Советов» и «Кубань».

29-летний Карбахо входил в аналитический штаб «Лидса», когда клуб выступал в чемпионате Англии.