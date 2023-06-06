«Оренбург» объявил об уходе защитника Стаматова

«Оренбург» объявил об уходе защитника команды Матео Стаматова. Болгарский футболист покинул команду по истечении контракта.

«Благодарим Матео за проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры!» — написано в заявлении команды.

Болгарин выступал за российскую команду с лета 2021 года. Всего он провел за ФК «Оренбург» 38 игр.