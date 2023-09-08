Сергей Ташуев стал главным тренером «Факела»
Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев официально возглавил «Факел», сообщает пресс-служба воронежцев.
Последним местом работы Ташуева был «Ахмат», который он возглавлял с сентября 2022 года. 64-летний специалист покинул грозненцев в середине августа.
«Факел» 5 сентября объявил об уходе Вадима Евсеева. После 7 туров воронежцы с 4 очками занимают предпоследнее место в РПЛ.
В первом матче под руководством Ташуева «Факел» в гостях сыграет с «Уралом» в 8-м туре РПЛ. Матч пройдет 17 сентября.
Источник: ФК «Факел»
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|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
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|14
|
5
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|7
|4
|1
|2
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|13
|
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|7
|3
|3
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|
7
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|7
|3
|2
|2
|14-10
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|
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|7
|3
|1
|3
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|
9
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|7
|3
|1
|3
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|10
|
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|3
|1
|3
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|2
|1
|4
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|7
|
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|7
|2
|0
|5
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|
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|7
|1
|3
|3
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|6
|
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|7
|1
|2
|4
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|5
|
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|7
|1
|1
|5
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|7
|1
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|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
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Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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