«Пари НН» арендовал защитника «Спартака» Толстопятова

«Пари НН» объявил о переходе защитника «Спартака» Николая Толстопятова на правах аренды. Ранее о таком варианте сообщал «СЭ».

Соглашение 21-летнего игрока с нижегородским клубом рассчитано на один сезон с правом выкупа.

За «Пари НН» Толстопятов будет играть под 65-м номером.

Прошлый сезон защитник провел в «КАМАЗе» из первой лиги. Толстопятов сыграл 26 матчей и не отличился результативными действиями.