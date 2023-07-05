«Пари НН» арендовал защитника «Спартака» Толстопятова
«Пари НН» объявил о переходе защитника «Спартака» Николая Толстопятова на правах аренды. Ранее о таком варианте сообщал «СЭ».
Соглашение 21-летнего игрока с нижегородским клубом рассчитано на один сезон с правом выкупа.
За «Пари НН» Толстопятов будет играть под 65-м номером.
Прошлый сезон защитник провел в «КАМАЗе» из первой лиги. Толстопятов сыграл 26 матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: https://t.me/fcnn52/7634
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