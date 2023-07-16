«Рубин» объявил о трансфере Угочукву Иву из «Урарты»
«Рубин» подписал 23-летнего полузащитника Угочукву Иву.
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на 3 года. Он будет выступать под 4 номером.
Ранее о переходе игрока сообщал «СЭ». Компенсация за трансфер составила примерно 500 тысяч евро.
Ранее Угочукву выступал за армянские «Лори», «Пюник» и «Урарту». За последний клуб Иву провел 97 матчей, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.
Нигериец играет в Армении с 2018 года. Он получил армянский паспорт и в этом году дебютировал за сборную Армении.
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
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|0
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|Оренбург
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Балтика
|0
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|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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