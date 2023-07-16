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Сегодня, 17:11

«Рубин» объявил о трансфере Угочукву Иву из «Урарты»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рубин» подписал 23-летнего полузащитника Угочукву Иву.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на 3 года. Он будет выступать под 4 номером.

Ранее о переходе игрока сообщал «СЭ». Компенсация за трансфер составила примерно 500 тысяч евро.

Ранее Угочукву выступал за армянские «Лори», «Пюник» и «Урарту». За последний клуб Иву провел 97 матчей, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.

Нигериец играет в Армении с 2018 года. Он получил армянский паспорт и в этом году дебютировал за сборную Армении.

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ФК Рубин (Казань)
ФК Урарту
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