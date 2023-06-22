Мельников перешел в «Аланию» из «Ростова» на правах аренды

«Алания» на официальном сайте объявила о переходе полузащитника «Ростова» Степана Мельникова на правах аренды.

Соглашение 21-летнего футболиста рассчитано на один сезон.

«Добро пожаловать в команду!» — говорится в сообщении «Алании».

В сезоне-2022/23 Мельников провел 17 матчей за «Ростов» во всех турнирах и забил 2 гола. Его контракт с южанами рассчитан до 30 июня 2026 года.