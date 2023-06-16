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Сегодня, 12:30

«Урал» не будет выкупать хавбека Ранджеловича у «Олимпиакоса»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ», что полузащитник Лазар Ранджелович возвращается в «Олимпиакос».

— Почему Лазар Ранджелович провел вторую часть сезона гораздо слабее первой?

— Если бы я знал... Такой вопрос корректнее задавать тренерскому штабу, а не мне. Лазар однозначно сверкнул до зимней паузы, принес нам пользу. Хороший парень. Может быть, весной на него давила неопределенность с его будущим, с его контрактом. Возможно, где-то снизил к себе требования. Не знаю...

— Аренда рассчитана до 30 июня. Будете его выкупать у «Олимпиакоса»?

— Нет.

— Не готовы платить за серба 1,5 миллиона евро?

— Да можно было разговаривать с греческим клубом. Но мы даже не начинали переговоры, так как «Олимпиакос» твердо обозначил свое намерение вернуть футболиста, прислал нам бумагу. Видимо, греки хотят его перепродать. Но, повторюсь, парень к нам пришел и осенью однозначно помог «Уралу» выбраться из ямы!

Ранджелович выступал за «Урал» с сентября 2022 года. В сезоне-2022/23 он сыграл 18 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
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 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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