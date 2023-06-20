«Пари НН» объявил об уходе Шильцова

Полузащитник «Пари НН» Константин Шильцов покинет клуб, сообщает пресс-служба команды.

Хавбек вернулся в «Спартак» из аренды.

«Пари НН» благодарит Константина за игру, за время, проведенное в составе команды. Удачной карьеры!" - говорится в сообщении клуба.

В составе нижегородцев в прошедшем сезоне 21-летний Шильцов провел 15 матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.