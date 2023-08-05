«Балтика» подписала французского защитника Натана Гассама

«Балтика» и «Славия» достигли договоренности о трансфере французского центрального защитника Натана Гассама.

Контракт с 22-летним игроком рассчитан на 5 лет.

В январе этого года защитник переехал в Болгарию, подписав контракт со «Славией». Он принял участие в 19 матчах команды и не отметился результативными действиями.

Во Франции Гассама выступал за вторые команды клубов «Нант» и «Труа», а также «Олимпик Шоле».