«Урал» объявил о переходе Максименко в «Урарту»

Нападающий «Урала» Артем Максименко продолжит карьеру в армянском «Урарту», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

25-летний форвард выступал за «Урал» с 2021 года. Он провел за команду 13 матчей, в которых забил 1 гол.

«Урарту» с лета прошлого года возглавляет российский специалист Дмитрий Гунько. В прошедшем сезоне команда стала победителем чемпионата и Кубка Армении.