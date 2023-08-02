«Пари НН» объявил о подписании контракта с хавбеком Эдедемом

Нигерийский полузащитник Эссьен Эдедем подписал контракт с «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.

25-летний хавбек подписал двухлетнее соглашение с командой. Он будет выступать за клуб под 21 номером.

Эссьен выступал за ФК «Ван», а также за ливийские клубы «Аль-Наср» (Бенгази) и «Аль-Ахдар» (Эль-Байда).