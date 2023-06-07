«Урал» объявил об уходе вратаря Баклова

«Урал» на официальном сайте объявил об уходе вратаря Олега Баклова из клуба.

Екатеринбургский клуб и 28-летний вратарь решили не продлевать контракт, который истекает 30 июня 2023 года.

«Желаем Олегу полноценного восстановления, крепкого здоровья и успехов в будущем!» — говорится в сообщении клуба.

«Урал» занял 11-е место в чемпионате России, набрав 36 очков в 30 матчах.