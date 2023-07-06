«Динамо» объявило о возвращении Бальбуэна
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна после приостановки контракта вернулся в расположение команды, сообщает пресс-служба бело-голубых.
31-летний парагваец уже прошел медицинское обследование после возвращения. 7 июля он приступит к тренировкам с командой.
Летом прошлого года Бальбуэна приостановил контракт с российским клубом и перешел в «Коринтианс». Он провел за бразильский клуб 31 матч, отметившись 4 забитыми мячами.
Источник: https://t.me/fcdynamo/14967
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