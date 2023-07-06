«Динамо» объявило о возвращении Бальбуэна

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна после приостановки контракта вернулся в расположение команды, сообщает пресс-служба бело-голубых.

31-летний парагваец уже прошел медицинское обследование после возвращения. 7 июля он приступит к тренировкам с командой.

Летом прошлого года Бальбуэна приостановил контракт с российским клубом и перешел в «Коринтианс». Он провел за бразильский клуб 31 матч, отметившись 4 забитыми мячами.